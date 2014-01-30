Львовщина: из-за снежных заносов отсутствует транспортное сообщение с 83 населенными пунктами

В девяти районах Львовской области из-за снежных заносов отсутствует транспортное сообщение с 83 населенными пунктами.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 30 января на участках дорог общего пользования в Бродовском, Буском, Золочевском, Николаевском, Мостиском, Радеховском, Сокальском, Старосамборском и Яворивском районах области образуются переметы, в результате чего полностью отсутствует проезд к 41 населенному пункту и значительно затруднен - к 42 населенным пунктам.

Также усложнен проезд на дорогах регионального значения «Ковель - Владимир-Волынский - Червоноград -Жовква» на участке дороги от населенного пункта Остров Сокальского района до границы с Волынской областью и «Львов -Радехов - Луцк» на участке дороги от населенного пункта Узловое Радеховского района до границы с Волынской областью.

Проезд по дорогам государственного значения, в том числе «Киев -Чоп» обеспечен в полном объеме.

За прошедшие сутки подразделениями ГСЧС Украины осуществлено буксировку 122 транспортных средств, в том числе трех автобусов, 44 большегрузных автомобилей и 75 легковых автомобилей, оказана помощь 217 лицам, в пункты обогрева обратились 100 человек.