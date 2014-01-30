В столице сегодня за медицинской помощью обратились 11 участников акций
10:40, 30 января 2014Новости регионов
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В Киеве сегодня за медицинской помощью обратились 11 участников акций протеста.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.
«По состоянию на 06:00 30 января (с начала суток) к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 11 человек, из которых 2 – госпитализированы», - говорится в сообщении.
По данным Департамента здравоохранения, «причины госпитализации – острая респираторная вирусная инфекция и параноидный синдром».
Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные
могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.
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