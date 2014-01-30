В столице сегодня за медицинской помощью обратились 11 участников акций

В Киеве сегодня за медицинской помощью обратились 11 участников акций протеста.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на Департамент здравоохранения КГГА.

«По состоянию на 06:00 30 января (с начала суток) к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 11 человек, из которых 2 – госпитализированы», - говорится в сообщении.

По данным Департамента здравоохранения, «причины госпитализации – острая респираторная вирусная инфекция и параноидный синдром».

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные

могут узнать по телефону горячей линии: 15-03.