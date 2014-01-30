Во Львове угарным газом отравились супруги и двое детей
10:23, 30 января 2014Новости регионов
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Во Львове в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома угарным газом отравились четыре человека, из которых двое - дети.
Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты население Львовской ОГА.
Как отмечается в сообщении, пострадали супруги и двое их детей. Взрослые после оказания медицинской помощи в областной больнице направлены на амбулаторное лечение, а двое детей – семилетний мальчик и трехлетняя девочка - в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в детскую больницу.
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