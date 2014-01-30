Во Львове угарным газом отравились супруги и двое детей

Во Львове в одной из квартир на втором этаже пятиэтажного жилого дома угарным газом отравились четыре человека, из которых двое - дети.

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте гражданской защиты население Львовской ОГА.

Как отмечается в сообщении, пострадали супруги и двое их детей. Взрослые после оказания медицинской помощи в областной больнице направлены на амбулаторное лечение, а двое детей – семилетний мальчик и трехлетняя девочка - в состоянии средней степени тяжести госпитализированы в детскую больницу.