В Хмельницкой области работают 459 пунктов обогрева населения.

Как сообщили УНИАН в Главном управлении ГСЧС в области, пункты обогрева развернуты в палатках и в отдельных объектах общественного назначения (кафе, торговых заведениях, учебно-воспитательных комплексах, поселковых советах и т.п.). Все пункты обеспечены надлежащим температурным режимом, горячим чаем, питанием и теплой одеждой, заверяют спасатели.

В областном управлении ГСЧС отметили, что услугами пунктов обогрева могут воспользоваться все желающие, поскольку они работают не только для бездомных.