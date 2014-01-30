В Тернополе открыли мобильный передвижной пункт обогрева.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, действует он на базе грузовика КамАЗ с прицепом и размещен сейчас в парке имени Тараса Шевченко.

«Там есть палатка, которая обогревается. То есть люди могут там и заночевать, и поесть, и круглосуточно получить первую медицинскую помощь. В пункте дежурят работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, работники Красного Креста, а организует питание благотворительный фонд «Каритас», – сообщил начальник городского отдела ГСЧС Игорь Павук.

По его словам, в палатке всем желающим дают бутерброды, булочки, чай.

Павук также сообщил, что, кроме этого передвижного пункта обогрева, в Тернополе действуют еще три стационарных пункта – в городских больницах № 1, 2 и 3, где можно погреться и получить первую медицинскую помощь.

Мобильный пункт обогрева открыли в связи с морозами и тем, что участились случаи обморожения.