Во Львовской области спасатели буксируют пассажирские автобусы

На дорогах Львовской области в результате осложнения погодных условий на данный момент образуются заторы на автодорогах области, усложнен проезд к семи населенным пунктам в Бродовском и Радеховском районах области.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, спасатели оказывают помощь в буксировке из сугробов автомобилей и автобусов, а также помощь в высвобождении автомобилей, съехавших с дороги в кюветы и попавших в снежные заносы.

Как отмечается в сообщении, 28 января на автодороге Львов-Ковель между селами Тодурковичи и Остров Сокальского района было затруднено движение из-за сложных погодных условий (сильный гололед и заносы на дороге). Пожарно-спасательным отделением осуществлена буксировка 78 большегрузных автомобилей, 1 рейсового автобуса (находилось около 30 пассажиров), 2 грузовых автомобилей, 3 легковых автомобилей.

Также, 28 января, в 23.16 поступило сообщение о том, что в селе Черный Остров Жидачевского района машина медицины катастроф, которая следовала с новорожденным ребенком на искусственном дыхании во Львов, в результате сложных погодных условий оказалась в снежном заносе. Пожарно-спасательным подразделением машина медицины катастроф была отбуксирована и сопровождена на трассу Рогатин-Львов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе управления ГАИ во Львовской области, 30-31 января в регионе ожидается дальнейшее ухудшение погодных условий: снежные заносы и метели, на дорогах - гололедица. Порывы ветра местами будут достигать 15-20 м/с.