Во многих областях Украины закрывают школы из-за холодов

В Запорожье с четверга, 30 января, приостанавливаются занятия в школах

Как рассказала УНИАН заместитель директора Департамента образования, науки, молодежи и спорта Запорожского городского совета Наталья Витковская, в связи с неблагоприятными погодными условиями (прогнозируемым снижением температуры до 20 мороза и порывами ветра до 15-20 м/с) во всех 119 школах Запорожья, где обучается в общей сложности 58,5 тыс. школьников, с 30 января приостанавливается учебный процесс.

По словам Витковской, занятия в школах однозначно не будут проводиться 30 и 31 января. На этот же период прерываются занятия спортивных школ Запорожья, центров эстетического воспитания и других учебных заведений для школьников.

Решение о возобновлении учебного процесса или продлении перерыва в занятиях будет принято в зависимости от погодных условий.

Дошкольные учреждения Запорожья, в том числе учебно-воспитательные комплексы для дошкольников, организованные в зданиях школ, работу прерывать не будут.

Как сообщал УНИАН, ранее – 28-29 января – в Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий был приостановлен учебный процесс во всех школах Бердянска и 3 районов области: Приморском, Приазовском, Каменко-Днепровском. Еще в 2 районах Запорожского региона - Акимовском и Токмакском - занятия в школах приостановлены частично: закрыты по 3 общеобразовательных школы. На вынужденные «каникулы» ушли 17,5 тысяч школьников региона.

Для учеников 1-4 классов школ Днепропетровска отменили учебу на два дня

В связи с понижением температуры до минус 20 для учеников 1-4 классов школ Днепропетровска на 30-31 января приостановлен учебно-воспитательный процесс.

Как сообщили УНИАН в управлении образования горсовета Днепропетровска, распоряжение об этом в среду подписал мэр города Иван Куличенко.

Согласно распоряжению, обучение в начальной школе приостанавливается в связи с понижением температуры воздуха до минус 20 градусов и с целью предотвращения влияния низких температур на состояние здоровья учащихся.

Как отмечают в управлении, учителя в школах будут работать. «Если ребенка не с кем оставить дома, его можно будет привести в школу, где с ним проведут индивидуальную консультационую работу», - говорится в сообщении горуправления.

В соответствии с с распоряжением, школьники 5-11 классов не пойдут в школу в случае снижения температуры воздуха до минус 24 градусов.

При этом руководители учебных заведений могут самостоятельно принимать решение о закрытии отдельных классов на карантин в связи с достижением эпидемиологического порога заболеваемости ОРВИ - болеют 15-20 % школьников от общего количества учащихся в классе.

Справка УНИАН. В Днепропетровске 154 школы, в которых обучаются более 80 тыс. школьников , из них порядка 34 тыс. ученики 1-4 классов.

В Кременчуге приостановлен учебный процесс в 1-4 классах до 3 февраля

В Кременчуге, из-за сильного мороза, учеников 1-4 классов общеобразовательных школ отправили на вынужденные каникулы до 3 февраля.

Об этом УНИАН сообщили в городском управлении образования.

По их данным, в связи ожидаемым понижением температуры воздуха с четверга до 25 градусов мороза, при влажности воздуха 80% и силе ветра 5м/с, ученикам младших классов рекомендовано с 30 января по 3 февраля оставаться дома.

Начальник Кременчугского городского управления образования Геннадий Москалик заявил, что сегодня мэр города Олег Бабаев подпишет приказ об отмене учебного процесса и ученики младшей школы будут освобождены от занятий на 30, 31 января и 1 февраля. В этот период старшеклассники продолжат обучение. Также свою работу не прекратят и детские сады.

В Харьковской области закрыли школы в восьми районах области

В Харьковской области из-за сильных морозов в 8 из 27 районов области приостановлен учебно-воспитательный процесс .

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Департамент науки и образования.

«В связи с понижением температуры наружного воздуха и с целью сохранения здоровья детей по состоянию на 14:00 29.01.2014 в 8 районах области (Близнюковском, Валковском, Зачепиловском, Изюмском, Купянском, Сахновщинском, Чугуевском, Шевченковском) по распоряжению местных органов исполнительной власти временно приостановлен учебно-воспитательный процесс», - говорится в сообщении.

Кроме этого, с 30 января занятия планируется приостановить в общеобразовательных учебных заведениях еще 6 районов (Богодуховском, Двуречанском, Змиевском, Кегичевском, Коломакском, Краснокутском) .

По сведениям ОГА, возобновить учебу во всех районах планируется 3 февраля.

В Донецке из-за погодных условий на три дня приостановлен учебный процесс в школах

В Донецке из-за погодных условий на три дня приостановлен учебный процесс в общеобразовательных школах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горсовета, в связи с ухудшением погодных условий на основании Государственных санитарных правил и норм в Донецке на 30, 31 января и 1 февраля приостановлен учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных учреждениях города (приказ управления образования Донецкого городского совета от 29.01.2014 №55).

В сообщении отмечено, что педагогические работники будут находиться в учебных учреждениях. Для учеников, родители которых не могут оставить их дома, в школах организуют досуг детей в режиме групп продленного дня. На период приостановления учебы отменены в пределах города, районов и учреждений образования все массовые мероприятия с участием детей.

Пропущенные учебные дни будут отработаны за счет интенсификации учебного процесса, проведения индивидуальных и групповых занятий, говориться в сообщении.