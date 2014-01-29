Николаевщина: "скорая" врезалась в дерево - 5 людей госпитализированы

В Николаевской области водитель автомобиля скорой медицинской помощи, двигаясь по автодороге «Николаев-Станислав-Херсон» в направлении Николаева, врезался в дерево - пострадали 5 человек.

Как сообщили УНИАН в Госавтоинспекции области, авария произошла 28 января около 17.00 вблизи с. Балабановка.

По предварительным данным, водитель УАЗ-3741 не учел дорожные условия, а именно гололед не обработанный противогололедными материалами, не выбрал безопасную скорость движения в результате чего не справился с управлением и допустил съезд на обочину, где произошло столкновение с деревом.

Как выяснилось, врачи возвращались в медицинское учреждение вместе с пациентом, которому необходима была помощь.

В результате ДТП в Жовтневую центральную райбольницу госпитализированы 5 человек с травмами различной степени тяжести - водитель "скорой", два медицинских работника, пациент и его жена.