Григорьевская международная школа начала набор учеников на стипендиальные места

28 января 2014 года в Григорьевской Международной Школе (ГИС) начался набор учеников на стипендиальные места.

Как сообщили УНИАН в Благотворительном фонде Рината Ахметова "Развитие Украины", на 2014–2015 учебный год стипендии будут выдаваться детям из семей погибших шахтеров и детям с ограниченными физическими возможностями в возрасте от 9 до 13 лет из Донецка и Донецкой области. Стипендии обеспечит Благотворительный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины». Для осуществления конкурсного отбора на уровне школы создан независимый Стипендиальный комитет.

Григорьевская Международная Школа даст возможность своим ученикам получить фундамент знаний и умений, необходимый для дальнейшей успешной жизни. Профессиональные педагоги и специально разработанная учебная программа школы на русском и английском языках обеспечат высокий уровень образования. Дети смогут свободно владеть иностранными языками. Для всех участников школьного процесса, учеников и их родителей, педагогов и администрации школы в ГИС разработан кодекс, который регулирует школьную дисциплину и порядок взаимоотношений между представителями многонационального школьного сообщества. Ученики будут соблюдать правила поведения и носить школьную форму, что позволит создать особый климат в коллективе школы и эффективно обучаться по сложной учебной программе, где дети будут соревноваться знаниями и талантами. Для инклюзивного образования в школе созданы все условия в соответствии с европейскими стандартами.

Персональный фонд Рината Ахметова «Развитие Украины» в первом учебном году обеспечит стипендиальные места на общую сумму более четверти миллиона долларов. Доля стипендиатов составит 25 % от количества набираемых учеников в возрастной категории от 9 до 13 лет.

Директор фонда Анатолий Заболотный отметил, что в первый год будет обеспечено 20 стипендий, что составит четверть миллиона долларов.

"Во второй год мы планируем выйти на уровень 50 стипендий, что соответствует $650 тысячам, и к пятому году работы школы мы планируем учредить 84 стипендии, что составляет $1 миллион 95 тысяч. На первом году существования школы стипендиатов будут выбирать из числа детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Поскольку Донецк — это шахтерская столица, было принято решение в первую очередь поддержать детей из семей погибших шахтеров. Это будет справедливо .Одновременно будут выдаваться стипендии для детей с особыми потребностями. Инклюзивное образование будет постоянной политикой школы и стипендиальной программы, так как в Украине эту культуру нужно развивать», - сказал Заболотный.

Набор детей на стипендиальные места осуществляет независимый Стипендиальный комитет, созданный на уровне школы. Стипендиальный комитет состоит из пяти авторитетных экспертов в сфере образования, как украинских, так и международных. Для поступления на стипендиальные места необходимо подать заявку и все необходимые документы в Григорьевскую Международную Школу в период с 28 января по 15 марта 2014 года, пройти тестирование и интервьюирование детей и родителей. Окончательное решение будет приниматься Стипендиальным комитетом после рассмотрения документов претендентов и личного собеседования с ними.

«Залог успешного прохождения тестирования и интервью в нашей школе – это высокая мотивация поступающего, а также знания и навыки, которые он приобрел в течение жизни, –говорит директор Григорьевской Международной Школы Решат Ариель. – От поступающих потребуются хорошие академические результаты, полученные в предыдущих учебных заведениях, а также желание и готовность обучаться по сложной и интересной образовательной программе».

С подробной информацией о процедуре набора учеников можно ознакомиться на сайте www.grigorivska.com, по телефону (062) 34-34-881 и в офисе Григорьевской Международной Школы по адресу: г. Донецк, пр. Мира, 17, 10 этаж, офис 101.

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Григорьевская Международная Школа – это школа международного образца со всеми условиями для благоприятного учебного процесса и развития детей, которая принесет в Украину самые современные международные методики и технологии обучения и сохранит преимущества украинской системы образования. Особенностью школы станет одновременное получение ее выпускниками украинского и международного дипломов.

Количество рабочих мест: 110

Количество учебных мест: 600 (более 200 на 2014-2015 учебный год)

Начало набора студентов: 14 октября 2013 года

Открытие школы: 1 сентября 2014 года