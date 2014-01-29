Тернопольщина: "скорая" с трехмесячным младенцем попала в снежный занос

В Тернопольской области спасатели вытащили из снежных заносов «скорую» и автомобиль, в котором ехала семья с трехмесячным ребенком.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, инциденты произошли вчера. В частности, в 14:30 на пункт связи оперативно-диспетчерской службы поступило сообщение о том, что в Збаражском районе автомобиль самостоятельно не может выехать из снежного заноса. Для ликвидации последствий дорожной ситуации на место происшествия прибыла оперативная группа Збаражского районного отдела Управления государственной службы чрезвычайных ситуаций в области и оказала помощь в эвакуации легкового автомобиля, в котором находились супруги с трехмесячным ребенком.

А ночью между селом Рудка и Новый Кокорев Кременецкого района дежурным караулом 5-й государственной пожарно-спасательной части высвобожден из снежного заноса автомобиль бригады скорой медицинской помощи, который следовал к месту вызова в селе Новый Кокорев. В дальнейшем продолжить движение в село «карета скорой» не смогла из-за большого снежного покрова.