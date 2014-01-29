Из-за морозов в Луганской области не вышли на занятия более 40 тысяч школьников

В связи с неблагоприятными погодными условиями приостановлен учебный процесс в 258 школах Луганской области, насчитывающих более 40 тыс. учеников.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте образования и науки Луганской облгосадминистрации.

Пресс-служба ЛОГА заявляет, что органы исполнительной власти имеют право принимать решение о временном приостановлении обучения учеников при условии, что температура воздуха на улице опустилась: до минус 20 градусов по Цельсию – для учащихся начальных классов, до минус 24 градуса по Цельсию – для учащихся 5-11 классов.

В связи с этим приостановлены занятия в 1-11 классах 121-й школы (26,069 тыс. учащихся) и в 1-4 классах 137-и (14,311 тыс. учеников) школ.

По состоянию на 28 января, учебный процесс приостановлен в Антрацитовском, Белокуракинском, Меловском, Новопсковском, Лутугинском, Сватовском, Станично-Луганском, Марковском, Старобельском и Перевальском районах, а также в городах Алчевск, Краснодон, Первомайск, Ровеньки и Стаханов.

При этом специалисты департамента образования и науки Луганской облгосадминистрации заявляют, что приостановка занятий в школах из-за морозов в конечном итоге не скажется на учебном процессе.

Школьникам уже раздали домашние задания, а в случае длительных морозов готовы даже проводить уроки дистанционно.