Из-за неблагоприятной погоды приостановлена учеба в школах Бердянска

В Запорожской области из-за неблагоприятных погодных условий приостановлен учебный процесс во всех школах Бердянска и трёх районов области: Приморском, Приазовском, Каменко-Днепровском. Еще в двух районах области, Акимовском и Токмакском, закрыты для учащихся по 3 общеобразовательных школы.

Как сообщили УНИАН в департаменте образования и науки Запорожской облгосадминистрации, в связи с ухудшением погодных условий в понедельник департаментом в органы местного самоуправления были направлены письма-рекомендации о приостановке либо продолжении учебного процесса с учетом погодных условий.

«По состоянию на сегодняшний день из-за непогоды учебный процесс прерван для 17,5 тысяч школьников Запорожской области. Полностью приостановлено обучение в 92 общеобразовательных школах: г. Бердянск (18 учебных заведений, 8,589 тыс. учащихся), Приморского района (23 учебных заведения 2,678 тыс. учащихся), Приазовского района (29 учебных заведений, 2,683 тыс. учащихся) и Каменко-Днепровского района (16 учебных заведений, 3,190 тыс. учащихся), в 3 школах Токмакского и в 3 школах Акимовского районов Запорожской области, где обучается около 400 школьников», - сообщили в департаменте науки и образования ЗОГА.

В департаменте так же отметили, что на некоторых территориях, где решения о приостановке учебного процесса принято не было, дети не смогли попасть на уроки из-за невозможности добраться до школ.

Так, в частности, Мелитопольском районе из-за обледенения и заметов на проселочных дорогах не вышли на маршрут 6 школьных автобусов, в Ново-Николаевском – 5, в Запорожском – 7, в Бердянском – 1, не вышли на маршрут несколько автобусов в Вольнянском районе.

В департаменте, отметили, что информация по доставке детей в школы на территории Запорожской области продолжает собираться и обрабатываться.

Справка УНИАН. В минувшие выходные - 24-25 января погодные условия на территории Запорожской области резко ухудшились, дождь и мокрый снег сменились резким снижением температуры до 8-15 мороза, в результате чего дороги и тротуары превратились в сплошной лед. Снег, прошедший на большей части территории Запорожского региона, в ночь с 27 на 28 января усугубил ситуацию: лед на дорогах накрыло слоем снега.