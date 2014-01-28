Пациент психбольницы им.Павлова пытался убить врача

В Киеве пациент психиатрической больницы имени Павлова пытался убить заведующего отделением, в котором лечился.

Как сообщили УНИАН в Подольском райуправлении столичной милиции, человек прошел курс лечения и был выписан, но ему негде было жить, в связи с чем, по его мнению, его слишком рано выписали из больницы.

Как отметили в милиции, пациент зашел в кабинет заведующего отделением и вонзил нож ему в грудь, после чего убежал.

Вызванный наряд милиции задержал нападающего. В отношении его открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.

Что касается потерпевшего врача, ранение оказалось незначительным, его здоровью ничего не грозит.