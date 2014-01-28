Пациент психбольницы им.Павлова пытался убить врача
16:03, 28 января 2014Новости регионов
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Человек прошел курс лечения и был выписан, но не ему негде было жить, в связи с чем, по его мнению, его слишком рано выписали из больницы
Вывеска в психбольнице имени Павлова / http://www.x-top.org/prikol/20813/
В Киеве пациент психиатрической больницы имени Павлова пытался убить заведующего отделением, в котором лечился.
Как сообщили УНИАН в Подольском райуправлении столичной милиции, человек прошел курс лечения и был выписан, но ему негде было жить, в связи с чем, по его мнению, его слишком рано выписали из больницы.
Как отметили в милиции, пациент зашел в кабинет заведующего отделением и вонзил нож ему в грудь, после чего убежал.
Вызванный наряд милиции задержал нападающего. В отношении его открыто уголовное производство по факту покушения на убийство.
Что касается потерпевшего врача, ранение оказалось незначительным, его здоровью ничего не грозит.
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