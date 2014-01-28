Луганщина: годовалая девочка выжила после ночи, проведенной на морозе

В городе Кременная Луганской области девочка возрастом 1 год и 3 месяца выжила после того, как всю ночь провела в мокрой одежде на сильном морозе.

Об этом УНИАН сообщили в кременском райотделе ГУ МВД в Луганской области.

Как стало известно, 19 января в дежурную часть Кременского райотдела милиции поступил телефонный звонок, в котором взволнованный мужчина сообщил, что возле своего дома в городе Кременная он нашел сожительницу без признаков жизни.

По сообщению правоохранителей, на месте происшествия возле тела умершей женщины стояла коляска с маленьким ребенком в мокрой одежде. Малышку Нику (1 год и 3 месяца) медики забрали в больницу, диагностировав у нее общее переохлаждение.

Когда милиционеры начали разбираться в обстоятельствах случившегося, выяснилось, что женщина, злоупотребляющая алкоголем, проживала вместе со своим сожителем и маленькой внучкой. Мать ребенка отбывала наказание в местах лишения свободы, поэтому за ребенком ухаживала бабушка. В вечер накануне Крещения она с внучкой пошла к своим знакомым, где употребляла спиртное, а уже по дороге домой женщине стало плохо. Нашел ее сожитель только утром следующего дня и сразу же позвонил в милицию. Девочка в коляске пробыла всю ночь: шел дождь, а потом ударил крещенский мороз.

За состоянием ребенка несколько дней внимательно следили работники детского отделения Кременского районного территориального медицинского объединения.

Впоследствии оказалось, что документов о рождении с определением информации о родителях у ребенка нет, есть только справка из медицинского учреждения. По каким причинам мать не зарегистрировала ребенка после рождения, как того требует законодательство, неизвестно.

Этим вопросом будет заниматься служба по делам детей.

На данный момент открыто уголовное производство и проводится досудебное расследование.