Сегодня к бригадам "скорой" в Киеве обратились 3 человека, двое из них госпитализированы

По информации Департамента здравоохранения КГГА, по состоянию на 6:00 28 января (с начала суток) к врачам бригад скорой медицинской помощи обратились 3 человека, из них 2 госпитализированы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, причины обращения - закрытая травма грудной клетки и ушиб мягких тканей головы.

Информацию о состоянии госпитализированных их близкие и родные могут узнать по телефону горячей линии: 15.03.