Одещина: Южный снова обесточен, ремонтные бригады работать не могут

В Одесской области город Южный снова обесточен, автовышки ремонтных бригад переворачивает ветер.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на совещании, посвященном борьбе с непогодой в регионе, сообщил начальник управления по вопросам чрезвычайных ситуаций Одесской областной госадминистрации Петр Буюкли.

По его словам, электроснабжение города прекратилось из-за падения пяти опор высоковольтных линий электропередач (110 кВ), еще две наклонились и требуют замены.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе энергоснабжающей компании «Одессаоблэнерго», 7 опор вышли из строя сегодня утром из-за оледенения и налипания мокрого снега, что привело к отключению 4 линий 110 кВ, из которых две питают Одесский припортовый завод. В пресс-службе добавили, что завод перешел на резервное питание и там проблем нет, но отсутствует электричество в морском порту «Южный».

«В ремонтно-восстановительных работах задействованы все бригады и много спецтехники. Однако техника не выдерживает. В частности, сейчас люди не могут работать на автовышках, так как их переворачивают сильные порывы ветра.

Сейчас предпринимаются попытки подключения по временной схеме от подстанции «Терминал» 110 кВ. Надеемся, что к концу дня проблема будет решена», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, с 20 по 22 января в Одесской области город Южный был обесточен из-за обрыва двух линий 110 кВ. Обрыв произошел в связи с резко ухудшившимися погодными условиями. В частности, из-за обледенения проводов и сильного порывистого ветра оборвались две линии, идущие к подстанции «Береговая».

Из-за отсутствия электричества в Южном отсутствовало водоснабжение и отопление.

Справка УНИАН. Южный – город областного значения, расположен на северо-западном побережье Черного моря, в 35 км от Одессы. В городе проживает около 30 тыс. человек.