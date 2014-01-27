Во Львове неизвестным веществом отравилась женщина и ее маленькие дети

Во Львове неизвестным веществом отравилась 34-летняя женщина с двумя малолетними детьми.

Как сообщили УНИАН в департаменте гражданской защиты львовской ОГА, опасное происшествие произошло 26 января в жилом доме по ул. Под Голоском во Львове.

Неизвестным веществом отравились три человека: 34-летняя женщина и двое детей 2011 года рождения. Пострадавшие госпитализированы в больницу в состоянии средней и легкой степени тяжести.

Причина происшествия - выясняется.