В Крыму из-за непогоды не работают переправа и аэропорт

Керченская паромная переправа и международный аэропорт «Симферополь» приостановили работу из-за непогоды в Крыму.

Так, на сайте переправы указано, что предприятие не работает с 26 января. Паромы из Крыма в Россию начнут ходить после улучшения погоды в Керченском проливе.

Как сообщил УНИАН представитель аэропорта, аэропорт перестал работать 27 января из-за ледяного дождя, который стал причиной обледенения взлетно-посадочной полосы.

По словам собеседника, предприятие начнет принимать и отправлять рейсы ориентировочно в 12 часов, когда полосу обработают реагентами.

В Крыму 27 января ожидаются дождь, мокрый снег, гололедица, местами сильные осадки, северо-восточный ветер 15-20 м/с. На дорогах Крыма гололедица. В регионе объявлено штормовое предупреждение. Без света остались 15 сел, сообщает пресс-служба крымского управления ГСЧС.