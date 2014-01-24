Ривненщина: гости попали в инфекционку после празднования дня рождения в кафе

На протяжении 22-23 января в городе Корец Ривненской области в инфекционное отделение центральной районной больницы с острой кишечной инфекцией госпитализированы 8 человек, праздновавших день рождения в одном из кафе города.

Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, госпитализированные находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести. Специалисты районной СЭС в очаге заболевания проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий. Причина заболевания устанавливается.

Событие находится под контролем Управления ГСЧС Украины в Ривненской области.