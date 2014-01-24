В Бердянске умерла женщина, которой медики отказались помочь

В Бердянске Запорожской области прокуратура проверяет информацию, опубликованную местными СМИ, о смерти женщины, которой стало плохо возле поликлиники и которой отказались помочь медики заведения.

Об этом УНИАН сообщили в прокуратуре Запорожской области.

По словам пресс-секретаря прокурора Запорожской области Марианны Пискуновой, бердянский межрайонный прокурор организовал проверку фактов, изложенных в СМИ.

По сообщениям бердянских СМИ, днем в среду, 22 января, женщине средних лет стало плохо неподалеку от перекрестка улицы Карла Маркса и проспекта Победы в двух шагах от поликлиники. Случайные прохожие обратились за помощью в регистратуру, но медсестры отказались выйти и оказать первую помощь. Под давлением прохожих сотрудники поликлиники вызвали «скорую», однако женщина умерла на скамейке возле медучреждения.

Главврач Центра первичной медико-санитарной помощи Александр Евстратов вчера отказался комментировать этот инцидент, сославшись на то, что находится в другом городе и не владеет ситуацией.

По данным мэрии Бердянска, по поручению и.о. мэра Бердянска Александра Свидло создана рабочая группа по расследованию факта смерти женщины.