Во Львове возле лечебницы Шептицкого медики нашли мертвого младенца

Во Львове, возле «Народной лечебницы » им. Митрополита Андрея Шептицкого на улице Озаркевича медики учреждения нашли мертвого младенца.

Как рассказала УНИАН начальник отдела связей с общественностью ГУ МВД во Львовской области Светлана Добровольская, работники лечебницы обнаружили тело мальчика сегодня, около 10.30. Мальчику, предположительно, было около 1,5 месяца, его тело лежало возле "Окна жизни".

В настоящее время на месте происшествия работает следственно - оперативная группа.

Справка УНИАН. «Окно жизни» - это специальный пункт, где матери могут анонимно по тем или иным причинам оставлять своего новорожденного ребенка. Во Львове таких пунктов 2 - на ул. Джорджа Вашингтона при роддоме и на улице Озаркевича при лечебнице Шептицкого. «Окно жизни» является социальным благотворительным проектом, который реализуется во Львове по примеру европейских стран. Такие спецпункты для новорожденных годы успешно работают в Польше и Чехии, в Украине - во Львове, Тернополе и с недавнего времени - в Киеве.

Места, где оборудованы «Окна жизни», является малолюдными и безопасными для тех, кто боится публичности при совершении такого поступка. Само «Окно жизни» - это стеклянный утепленный бокс, в котором ребенок может комфортно находиться некоторое время. Бокс имеет две дверцы - снаружи и изнутри - и "сигнализацию". Как только внешние дверцы открываются, в комнату дежурной медсестры подается соответствующий сигнал. У окна нет видеокамер, изнутри помещение изолировано жалюзами и затемненными стеклами.