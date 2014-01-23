В медучреждениях города Южного восстановлено электроснабжение

В городе Южный Одесской области восстановлено электроснабжение, которое было прекращено около двух суток тому назад из-за непогоды.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ПАО «Одессаоблэнерго», электроснабжение восстановлено.

В сообщении отмечается, что руководство компании и специалисты технической дирекции круглосуточно находились на месте ЧП, чтобы решить вопрос скорейшего восстановления поврежденного оборудования.

Вместе с тем, в пресс-службе добавили, что обесточенными пока остаются еще более 130 населенных пунктов области.

«Только за последние сутки электричество восстановлено в нескольких десятках сел. Задействованы в работах более 90 бригад. Сейчас наиболее серьезная ситуация в Беляевском районе, Коминтерновском и Раздельнянском. В этих трех районах обесточены порядка тысячи трансформаторных подстанций. Повалено много опор ЛЭП», - отметили в «Одессаоблэнерго».

Как сообщал УНИАН, с 20 января в Одесской области город Южный был обесточен из-за обрыва двух линий 110 кВ идущих к подстанции «Береговая». По данным ПАО «Одессаоблэнерго», обрыв произошел в частности, из-за обледенения проводов и сильного порывистого ветра. Из-за отсутствия электричества в Южном отсутствовало водоснабжение и отопление.

Справка УНИАН. Южный – город областного значения, расположен на северо-западном побережье Черного моря, в 35 км от Одессы. В городе проживает около 30 тыс. человек.