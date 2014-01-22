В Сумской области открыто 377 пунктов обогрева

В Сумской области открыто 377 стационарных пунктов обогрева.

Как сообщили УНИАН в облуправлении Государственной службы по чрезвычайным ситуация, в области из 377 пунктов 42 открыто по линии ГосЧС, остальные - органами местной власти.

В частности, пункты обогрева открыты практически во всех госучреждениях, в том числе и медучреждениях. Зашедшим для обогрева предложат горячий чай, а также выслушают их проблемы.

Кроме того, на территории области работает более 320 социальных патрулей, куда входят представители ГосЧС, управления соцзащиты, сельсоветов, пожарной охраны, медработники. Задача, которая стоит перед патрулем, - обход одиноких людей по селам и городам, чтобы оказать им необходимую помощь.

По информации синоптиков, температура воздуха в Сумской области уже понижалась до 20 градусов мороза, а на следующие выходные 25-26 января ожидается до 30 градусов ниже ноля.