Луганщина: из-за сильных морозов отменили занятия в школах

В Луганской области в более чем в половине районов из-за сильных морозов отменили занятия в школах.

Как сообщили УНИАН в Департаменте образования и науки Луганской облгосадминистрации, решение о приостановке занятий в связи с неблагоприятными погодными условиями в 158 школах области принято органами местной власти.

По сообщению Департамента, органы исполнительной власти имеют право принимать решение о временном приостановлении обучения учеников при условии, что температура воздуха на улице опустилась: до минус 20 градусов по Цельсию – для учащихся начальных классов, до минус 24 градуса по Цельсию – для учащихся 5-11 классов.

Исходя из этого приостановлены занятия в 1-4 классах 20-ти школ области (1 тыс. 508 учеников) и в 1-11 классах 138-ми школ региона (15 тыс. 104 учащихся).

На сегодняшний день учебный процесс приостановлен в 10 районах: Беловодском, Белокуракинском, Меловском, Новопсковском, Сватовском, Троицком, Марковском, Старобельском, Новоайдарском, Атрацитовском и двух городах - Брянка и Антрацит.

Всего в Луганской области 18 районов.