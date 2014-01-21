Самый вредный безалкогольный напиток

Согласно исследованию, проведенному Национальным институтом здоровья США, молочные коктейли несут в себе неимоверный вред организму, вызывая зависимость, идентичную наркотической.

Главным специалистом в должности руководителя исследований, Эриком Стайсем, сделано заявление о содержании в коктейлях очень большого количества сахара и жиров. Именно эти продукты, по его утверждению, наш организм воспринимает под статью реальной угрозы.

"Мы провели множество исследований по профилактике ожирения и пришли к выводу, что чем больше сахара вы едите, тем больше вы хотите снова потреблять его", – заявил руководитель исследования Эрик Стайс, пишет The New York Times. Это связано с тем, что сахар стимулирует центры удовольствия, выполняя функцию "вознаграждения мозга".

Как считают ученые, постоянное употребление продуктов с повышенным содержанием сахара приводит к изменениям в головном мозге, подобным у психически больных людей.

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