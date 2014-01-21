Больницу Южного обеспечивают электричеством автономные генераторы

В обесточенный из-за непогоды город Южный Одесской области направлена электростанция для питания канализационно-насосной станции.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям со СМИ и общественностью главного управления ГСЧС в Одесской области, в Южный направлена электростанция ​​ЭСД-100 для обеспечения электроснабжения канализационно-насосной станции коммунального предприятия «Водоснабжение и канализация». В отделе отметили, что Южненская городская больница обеспечивается электропитанием от автономных генераторов.

По словам заместителя начальника главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации регионального управления ГСЧС Виктора Губая, в Южном сложилась особенно сложная ситуация.

«В результате падения опор 110 кВт полностью обесточен город. С целью недопущения загрязнения окружающей среды отходами канализации, от главного управления задействована электростанция 100 кВт, которая обеспечивает работу насосов по откачке отходов в городской черте», - сказал Губай.

Подразделениями управления ГСЧС в Южный организован подвоз технической воды жителям улицы Химическая, проводятся работы по откачке воды из канализационной системы .

В пресс-службе ПАО «Одессаоблэнерго» УНИАН сообщили, что всю ночь в городе велись ремонтно-восстановительные работы. На место выехало руководство «Одессаоблэнерго».

«Наши специалисты делают все возможное для восстановления электроснабжения», - сказали в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, 20 января в Одесской области город Южный обесточен из-за обрыва двух линий 110 кВ. Обрыв произошел в связи с резко ухудшившимися погодными условиями. В частности, из-за обледенения проводов и сильного порывистого ветра оборвались две линии, идущие к подстанции «Береговая».

Из-за отсутствия электричества в Южном в данный момент отсутствует водоснабжение – обесточены насосы и отопление.

Справка УНИАН. Южный – город областного значения, расположен на северо-западном побережье Черного моря, в 35 км от Одессы. В городе проживает около 30 тыс. человек.