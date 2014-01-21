Ивано-Франковщина: суд оправдал трансплантологов

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского суда, пять медиков Прикарпатья обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 143, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 143 Уголовного кодекса Украины - в нарушении установленного законом порядка трансплантации тканей человека, по предварительному сговору группой лиц, а также в совершении незаконной торговли тканями человека, по предварительному сговору группой лиц и совершении пособничества в нарушении установленного законом порядка трансплантации тканей человека, по предварительному сговору группой лиц, а также в пособничестве в незаконной торговле тканями человека, по предварительному сговору группой лиц.

Согласно информации пресс-службы, установлено, что изъятые медиками анатомические материалы у доноров-трупов, согласно заключению эксперта, не могли использоваться для трансплантации.

Таким образом, в действиях обвиняемых отсутствует состав преступления, предусмотренный частями первой и пятой ст. 143 УК Украины, поскольку последние не осуществляли трансплантацию, а проводили изъятие анатомических материалов для последующего изготовления биоимплантатов.

Досудебным следствием также было установлено, что подсудимые путем обмана брали согласия на взятие анатомических образований, тканей, их компонентов и фрагментов у людей, которые органом досудебного расследования признаны потерпевшими, не сообщая им о возможном количестве анатомических образований, которые будут изъяты. Был также установлен факт получения обвиняемыми неправомерной оплаты за дополнительные условия работы или возможную торговлю анатомическими образованиями.

Суд считает, что в таком случае органу досудебного расследования во время проведения досудебного следствия необходимо было определиться с правильной правовой квалификацией этих деяний и инкриминировать обвиняемым, в случае наличия состава преступления, соответствующие статьи Уголовного кодекса Украины. Ведь отмеченные деяния обвиняемых при изъятии анатомических образований осуществлялись без указания цели (трансплантация), а поэтому не подпадают под действие статьи 143 Уголовного кодекса Украины.

При таких обстоятельствах, учитывая все приведенное, суд пришел к выводу о необходимости оправдания обвиняемых по ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 143, ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 143 УК Украины в связи с отсутствием в их действиях состава уголовного правонарушения.

Как сообщал УНИАН, в июне 2012 года в Ивано-Франковской области следственное управление УМВД возбудило уголовное дело в отношении пяти работников областного бюро судебно-медицинской экспертизы, по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 статьи 143 Уголовного кодекса Украины (нарушение установленного законом порядка трансплантации органов или тканей человека, совершенное по предварительному сговору лиц). Были задокументированы факты противоправных действий при изъятии анатомических образований, тканей, их компонентов и фрагментов у трупов-доноров.