Львовщина: перевернулся рейсовый автобус с 40 пассажирами

Во Львовской области перевернулся рейсовый автобус сообщением „Львов – Сходница”, в котором на момент аварии находилось 40 пассажиров. Два человека травмированы.

Как сообщили УНИАН в Департаменте гражданской защиты Львовской областной государственной администрации, 20 января, около 16.30, поблизости пгт Меденичи Дрогобычского района 54-летний водитель рейсового автобусу сообщением „Львов – Сходница” не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, съехал в кювет и перевернулся на правый бок.

На время происшествия в автобусе находилось сорок пассажиров. В результате ДТП получили травмы и были госпитализированы в травматологическое отделение Дрогобычской городской больницы два человека возрастом 45 лет (на 21 января состояние удовлетворительное) и 55 лет (на 21 января состояние средней тяжести).

Причины происшествия – выясняются.