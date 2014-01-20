Хмельнитчина: в инфекционное отделение госпитализированы воспитанники детсада

На протяжении 17 и 18 января в инфекционное отделение самостоятельной медицинско-санитарной части № 4 г. Нетишин Хмельницкой области с предварительным диагнозом острый гастроэнтероколит госпитализированы девять детей (2009, 2010 и 2011 г.р.).

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, все госпитализированные воспитываются в детском учебном заведении № 2. Всего заведение посещают 88 детей.

Течение заболевания госпитализированных – средней степени тяжести. В очаге заболевания специалистами городской СЭС проводится комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Отобраны для лабораторных исследований образцы пищевой продукции, питьевой воды. Причина заболевания устанавливается.

Ситуация находится на контроле Главного управления ГСЧС Украины в Хмельницкой области.