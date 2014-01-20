Одесса просит дофинансировать достройку детской поликлиники

Власти Одессы просят вице-премьер-министра Константина Грищенко помочь с финансированием достройки детской поликлиники в Суворовском районе горда.

Как передает корреспондент УНИАН, с такой просьбой в ходе ознакомления Грищенко с ходом строительства поликлиники по улице Генерала Бочарова обратился директор департамента здравоохранения Одесского городского совета Игорь Шпак.

«На данный момент на строительстве поликлиники уже освоено около 7,5 млн грн. Мы надеемся, что визит вице-премьера поможет нам обеспечить недостающее финансирование, а это 17,1 млн грн. И общими силами мы достроим детскую поликлинику в Суворовском районе», - сказал Шпак.

По его словам, строительство поликлиники должно быть завершено в 2014 году.

Директор департамента добавил, что также нужно будет закупить необходимое оборудование для поликлиники, для чего нужно еще 25 млн грн.

Он отметил, что в данном районе проживает 206 тыс. человек, в том числе - 34 тыс. детей, из которых 11,5 тыс. находятся на диспансерном учете. Из них около 200 – инвалиды, 100 – чернобыльцы; 150 — из неблагополучных семей. «Безусловно, этот район как интенсивно развивающийся очень нуждается в новой поликлинике», - сказал Шпак.

По его словам, в 2011 году была разработана проектно-сметная документация, строительные работы, начатые в 2012 году, выполнены на 2,5 млн грн.

Общая площадь будущей поликлиники – 4,5 тыс. кв. м, она рассчитана на 550 посещений в смену. Кроме основного здания, проектом предусмотрено 6 площадок для отдыха и две автостоянки.

На данный момент выполнено свайное поле, построены вертикальные конструкции подвала, выполнен монолитный каркас здания, монолитное перекрытие подвала и всех этажей. Сейчас ведется кладка стен 3-го этажа и перегородок 2-го и 3-го этажей. Почти полностью завершены работы по наружному электроснабжению и наружному водоснабжению, ведется устройство наружной канализации.

В свою очередь Грищенко заявил: «Сейчас для нас главное, чтобы решались те вопросы, которые волнуют одесситов, в частности, вопрос достройки этого медицинского учреждения. Я уверен, что это - приоритетное направление и городской власти, и центральной власти».