В Одесском регионе растёт заболеваемость ВИЧ/СПИД

В Одесском регионе отмечается рост заболеваемости ВИЧ-инфекцией и СПИДом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил вице-премьер-министр Константин Грищенко сегодня во время совещания с административным активом Одесской области. Он отметил, что в регионе ВИЧ и СПИД – один из главных проблемных вопросов.

«Одесская область входит в перечень немногих регионов Украины, где эпидемия ВИЧ-инфекции и СПИДа продолжает расти. В целом по Украине есть тенденция к стабилизации ситуации, но в Одесской области заболеваемость ВИЧ-инфекцией и СПИД — 96,2 на 100 тыс. населения. По Украине — 45,5 на 100 тыс. населения. То есть, фактически, в 2 раза больше. Основной путь передачи ВИЧ-инфекции — половой», — сообщил вице-премьер-министр.

Он обратился к руководству области с просьбой обратить особое внимание на пропаганду здорового образа жизни, особенно, среди молодежи.

«Необходимо усилить профилактические мероприятия. В первую очередь, обеспечить масштабное внедрение консультирования относительно тестирования на ВИЧ-инфекции по инициативе медработников, увеличить охват тестированием представителей групп риска», — заявил Грищенко.