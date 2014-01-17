В Черкассах мать утопила своего 6-летнего сына

В Черкассах 16 января милиция задержала женщину, которая утопила своего 6-летнего сына и пыталась утопить 3-летнюю дочь.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в секторе связей с общественностью УМВД в Черкасской области, в дежурную часть Сосновского райотдела милиции 16 января поступило сообщение, что в городе Черкассы обнаружен труп малолетнего ребенка.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что в собственной квартире 35-летняя мать утопила в ванне своего сына 2009 года рождения и пыталась утопить дочь 2011 года рождения. Девочка осталась живой. В настоящее время ведутся следственные действия, назначен ряд экспертиз. Устанавливаются обстоятельства этого происшествия.

По данному факту следственным отделом Сосновского райотдела милиции УМВД в Черкасской области открыто уголовное производство по признакам уголовного правонарушения п. 2 ч. 2 ст.115 (умышленное убийство малолетнего ребенка), ч. 2 ст. 15, п.2 п. 13 ч.2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

Женщина задержана согласно ст. 208 УПК Украины.