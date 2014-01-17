В стационарах больниц г.Сумы сократят койко-места

В Сумах в 2014 году городское управление здравоохранения намерено сократить в стационарных отделениях лечебных учреждений областного центра 115 койко-мест, что составляет 8 % их общего количества.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Сумского горсовета, об этом во время аппаратного совещания сообщила начальник управления Ольга Братушка .

« Мы планируем в текущем году сократить 115 койко-мест в стационарах городских больниц. Теперь их там будет 1320 » , - отметила Братушка .

По ее словам, под сокращение попадут места, существование которых приводит к превышению утвержденного государством лимита.

«Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения, количество койко-мест в стационарах расчитывается на 1000 жителей. Сейчас в сумских больницах этот лимит был превышен, и на «лишние» места часто оформляли пациентов, проходивших лечение на дневном стационаре. Хотя содержание койко-места в обычном стационаре за счет расходования средств на питание и зарплату медиков обходится бюджету дороже» , - рассказала чиновница .

По информации Братушки, часть сокращенных мест переведут в дневного стационара и изменения не ухудшат ситуацию с предоставлением людям необходимой медицинской помощи.