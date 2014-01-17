Черкащина: водитель насмерть сбил 21-летнего велосипедиста

В Черкасской области вечером 15 января на автодороге Золотоноша-Черкассы-Смела-Умань в селе Богачевка Звенигородского района водитель легковой «Тойоты» смертельно травмировал велосипедиста.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе ГАИ в Черкасской области, 29-летний житель Черкасс, водитель автомобиля «Тойота», при разъезде со встречным автомобилем совершил наезд на 21-летнего велосипедиста, жителя села Богачевка, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист погиб на месте, получив смертельную травму.

Как сообщал УНИАН, 14 января в городе Шпола Черкасской области 32-летняя местная жительница, будучи в состоянии алкогольного опьянения за рулем автомобиля Audi А6, совершила наезд на 63-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде. В результате ДТП велосипедистка получила смертельную травму.