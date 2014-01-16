В Одессе незаконно передали в ипотеку оздоровительную базу

В Одессе суд признал незаконным передачу в ипотеку детской оздоровительной базы отдыха «Мрiя», стоимостью 20 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Одесской области, в частности, вступило в законную силу решение хозяйственного суда по иску прокуратуры Киевского района Одессы.

Данным решением признана незаконной передача в ипотеку названной оздоровительной базы в обеспечение исполнения кредитного договора.

«Эта детская оздоровительная база отдыха площадью более 3 тыс. кв. м, стоимостью более 20 млн грн расположена на побережье Черного моря на земельном участке рекреационного назначения 1,75 га», - подчеркнули в пресс-службе.