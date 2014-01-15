При взрыве котла ЖКП кочегар получил около 70% ожогов тела

В Новоград-Волынском Житомирской области из-за взрыва котла жилищно-коммунального предприятия кочегар получил около 70% ожогов тела.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе территориального управления Госгорпромнадзора в Житомирской области, авария произошла сегодня около 6 часов утра в котельной, принадлежащей жилищно-коммунальному предприятию "Новоград-Волынская КЭЧ". Состоялось разрушение над топкой чугунной секции отопительного котла на твердом топливе, из-за чего вода из системы отопления попала на раскаленный уголь, образовалась значительная часть испарений и избыточное давление. Взрыв разрушил обмерку котла и выбил оконные стекла в помещении котельной.

"Вследствие выбросов пара и горячей воды машинист получил 60-70% ожогов тела. На данный момент пострадавший находится в Новоград-Волынской центральной районной больнице в тяжелом состоянии", - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщил корреспонденту УНИАН Новоград-Волынский городской голова Владимир Загривый, "котел взорвался в котельной, которая отапливала не жилые дома, а офис ведомства, поэтому жители города от этой аварии не пострадали".

Территориальное управление Госгорпромнадзора в Житомирской области создало специальную комиссию по расследованию несчастного случая с тяжелым последствием.