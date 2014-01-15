На Донеччине создана 41 мобильная группа для недопущения АЧС

В Донецкой области создана 41 мобильная группа специалистов для недопущения случаев заболевания африканской чумы свиней в регионе.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью Главного управления МВД в Донецкой области, в состав мобильных групп вошли сотрудники ветеринарной милиции, ГАИ и Государственной службы ветеринарной медицины.

Группы созданы в связи с тем, что на территории Луганской области (в начале января 2014 года) был зафиксирован факт диагностирования у животных африканской чумы свиней. Поэтому мобильные группы осуществляют проверки автотранспортных средств при перевозке животных и продукции животного происхождения, и особое внимание уделяется автодорогам в приграничных с Российской Федерацией районах, где в последнее время было зафиксировано несколько десятков фактов заболевания животных.

По словам начальника отдела ветеринарной милиции Донецкой области Евгения Никулина, за выявленные различные нарушения Законов Украины «О ветеринарной медицине» и «О безопасности и качестве пищевых продуктов» к админответственности в 2013 году было привлечено 447 субъектов, в том числе 167 должностных лиц по ст. 107 КУоАП (нарушение правил карантина животных и других ветеринарно-санитарных требований). На нарушителей наложены штрафные санкции на общую сумму 42,8 тыс. грн.

Всего за 2013 год была проведена 2121 проверка, в том числе были проинспектированы рынки, торговые точки, фермерские хозяйства и места стихийной торговли.

По итогам проведенных проверок выявлено и ликвидировано 4 подпольных цеха по переработке мяса, запрещено к реализации без документов, подтверждающих качество и безопасность, изъято 18,982 т продукции животного происхождения на общую сумму 422,24 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана.

Луганская облгосадминистрация заявила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.