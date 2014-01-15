В Горловке восстановлены права детей-сирот на получение помощи

В Горловке Донецкой области после вмешательства прокуратуры восстановлены права детей-сирот на получение материальной помощи.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе прокуратуры г. Горловки, в центре социальных служб для семьи, детей и молодежи Горловского городского совета не выполнялись положения законодательства относительно комплексного предоставления социальных услуг, в связи с чем трое сирот, которые находятся в интернатах области, а один - в местах лишения свободы не получили государственную помощь по достижению 18 лет.

Также должностным лицом службы по делам детей Горловского городского совета допущены нарушения в правах 12 детей-сирот, которым предназначалась выплата единовременной государственной материальной помощи после достижения ими 18-летнего возраста, но фактически, она не была выплачена.

После вмешательства прокуратуры г. Горловки права детей-сирот были восстановлены и обязательные государственные выплаты уже поступили.

По словам старшего прокурора прокуратуры города Горловки Ирины Мозговой, для устранения выявленных нарушений прокуратурой г. Горловки направлены представления в Горловский городской центр социальных служб для семьи, детей и молодежи и службы по делам детей Горловского городского совета, и по результатам их рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечены два должностных лица.