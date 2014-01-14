Пациентка психбольницы напугала возможным взрывом во Львове

Во Львове пациентка психиатрической больницы сообщила милиционерам о возможности взрыва в городе бомбы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского управления милиции, 13 декабря около 20.00 оператор линии «102» получил сообщение от неизвестного лица о возможном взрыве бомбы в городе Львове. Женщина позвонила по телефону из мобильного телефона и указала одиннадцатизначный код активации взрывного устройства, после чего положила трубку. При этом время и место срабатывания взрывного устройства она не сообщила.

Как отмечается в сообщении, поскольку никакой информации о возможном месте нахождения бомбы женщина не сообщила, сотрудники Львовского городского управления милиции в первую очередь начали устанавливать личность анонимного абонента.

Проведенными мероприятиями было установлено, что анонимный звонок о минировании осуществила 34-летняя пациентка одной из львовских больниц, которая приехала на лечение во Львов из одного из районов Львовской области.

Открыто уголовное производство по статье 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности)

Как сообщил УНИАН источник в правоохранительных органах, женщина, которая сообщила о „взрыве бомбы”, проходит курс лечения в психиатрической больнице Львова.