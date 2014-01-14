В Харькове состояние потерпевших от пожара улучшается

В Харькове состояние потерпевших в результате пожара на ювелирной фабрике улучшается.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, в настоящее время в больницах остаются четверо пострадавших. Трое из них проходят лечение в больнице скорой помощи: двое – в ожоговом отделении, один – в отделении политравмы. Их состояние удовлетворительное.

Еще один потерпевший, который пострадал в результате падения из окна, переведен для лечения и реабилитации в Институт патологии позвоночника и суставов им. М. Ситенко.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в 11:29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре по ул. Академика Проскуры, 1, на территории завода «Хартрон».

Пожар возник в пятиэтажном производственном здании, которое арендует на территории завода ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12:40 пожар был локализован, в 14:10 ликвидирован.

В результате пожара погибло 8 человек. Еще 22 человек спасателям удалось спасти. Семеро пострадавших были госпитализированы. 13 января трех женщин, которые проходили лечение в ожоговом отделении Харьковской больницы скорой и неотложной помощи, выписали домой.