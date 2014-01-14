Тернопольщина: из снежного заноса освободили "скорую" с новорожденным

В Тернопольской области спасатели освободили из снежного заноса автомобиль скорой помощи, которая перевозила новорожденного младенца.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, вчера на пункт связи 12-й государственной пожарно-спасательной части поступила информация от водителя кареты скорой помощи о том, что он в селе Мшанец Теребовлянского района застрял в заносе. Автомобиль скорой, которая везла больного новорожденного младенца в областную детскую больницу в Тернополь, снесло с проезжей части на обочину, где карета скорой помощи застряла в снегу.

Спасатели, прибывшие на место происшествия, освободили скорую из снежного заноса, после чего младенец был доставлен в медицинское заведение.