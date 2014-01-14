В Луганске обговорили проблемы борьбы с АЧС

Управление лесного и охотничьего хозяйства Луганской области отказалось от проведения массового облавного отстрела диких кабанов для недопущения занесения возбудителя африканской чумы свиней на территорию региона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Луганске заявил начальник управления Алексей Приходько во время межведомственного совещания с участием соответствующих служб из Луганской, Донецкой и Ростовской областей (РФ).

Так, по примеру российских коллег, на территории Луганской области не будут проводить массовые облавные отстрелы, чтобы не усугубить ситуацию с возможным продвижением зараженного стада вглубь страны.

Приходько уточнил, что уничтожение диких животных будет проводиться с вышек, в местах подкормки, на водопоях, а также при случайной встрече с животными.

Также в ходе доклада начальник ГУ ГСЧС в Луганской области Александр Дробот сообщил, что массового падежа диких кабанов в области не зафиксировано. По словам Дробота, в результате мониторингового отстрела диких животных была обнаружена лишь одна свиноматка с положительным результатом на наличие вируса. При этом все необходимые силы мобилизованы, усилены и готовы к возникновению и ликвидации возможной чрезвычайной ситуации.

Начальник Луганского областного управления лесного и охотничьего хозяйства Алексей Приходько также добавил, что в приграничных районах Луганской области производится ряд отпугивающих мероприятий. Также производится уменьшение численности диких кабанов путем их отстрела вплоть до полного уничтожения поголовья.

В свою очередь, главный ветврач Луганской области Николай Мартыненко настоял на усилении совместного ветеринарного контроля в местах пограничных переходов между Ростовской областью РФ и Луганской областью.

Как сообщал УНИАН, 6 января вирус африканской чумы свиней был выявлен в Станично-Луганском районе Луганской области на границе с Россией. Вирус был диагностирован в тушке дикого кабана.

Луганская облгосадминистрация заявила о намерениях усилить защитные меры по предотвращению заражения скота АЧС в регионе ввиду выявления случаев гибели животных от АЧС на пограничных территориях Ростовской области (Россия).

До этого вспышка АЧС в Украине произошла в 2012 году в Запорожской области.