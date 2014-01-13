Киевским медикам должны выплатить муниципальные надбавки

Исполняющий обязанности председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий Голубченко поручил подчиненным обеспечить выплату текущей зарплаты работникам “Киевпастранса” и найти механизм финансирования муниципальных надбавок медикам и учителям.

Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос затронул сам Голубченко на аппаратном совещании КГГА, на котором рассматривалась подготовка города к празднованию 200-летия со дня рождения Шевченко.

И. о. председателя КГГА попросил гендиректора “Киевпастранса” Николая Ламбуцкого доложить по поводу выплаты зарплат. В свою очередь, руководитель предприятия сказал, что пока не хватает 30 млн грн, чтобы рассчитаться с зарплатами в этом месяце. Ламбуцкий подчеркнул, что теперь решается вопрос именно обеспечения заработной платы за декабрь 2013-го и январь 2014-го года.

Реагируя на это, Голубченко поручил Департаменту финансов КГГА изучить вопрос отсрочки платежей “Киевводоканалу” и “Укртелекому” до принятия бюджета города, и за счет этих средств выплатить зарплаты.

“Потому что нам нужно выплачивать заработные платы. Нет более позорного, чем не выплачивать зарплату людям, которые живут лишь за счет этой заработной платы. Они не имеют никаких дополнительных поступлений. Они не работают на рынках, не работают наемниками где-то, они работают в коммунальном предприятии. И наше задача главная - своевременно выплатить зарплату”, - подчеркнул Голубченко.

По его словам, в течение недели Департамент финансов должен решить, что именно нужно подписать и решить в КГГА или в правительстве, то есть, какие необходимы постановления, решения или распоряжения. Как вариант Голубченко не исключает возможность привлечения краткосрочных кредитных ресурсов или ссуд в банке.

“Но мы должны в январе выплатить зарплату в полном объеме”, - подчеркнул Голубченко.

По информации Ламбуцкого, месячный фонд заработной платы на предприятии составляет 56 млн грн.

Голубченко попросил Ламбуцкого контролировать вопрос, и дал поручение Департаменту транспорта КГГА взять вопрос на личный контроль.

Кроме того, на аппаратном совещании была озвучена проблема с выплатой муниципальных надбавок учителям и медикам в связи с тем, что не принят бюджет города.

В связи с этим Голубченко обратился к руководителям департаментов образования и науки, здравоохранения и финансов вместе обсудить вопрос, и попробовать найти механизмы, которые обеспечат выплаты надбавок.

По убеждению Голубченко, должно быть законное решение проблемы.

“Мы выплатим надбавки, найдем возможности. Есть решение. Нужно его просто искать, и мы найдем. Оно будет законным”, - заверил Голубченко.