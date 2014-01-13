В Донецке спасли женщину, упавшую с моста

В Донецке правоохранители спасли женщину, упавшую с моста в водоем в городском парке им. Щербакова.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкого горуправления милиции, информация о том, что в парке им.Щербакова с пешеходного моста в воду сорвалась женщина, поступила вчера вечером в Центр оперативного реагирования милиции г. Донецка. На место происшествия прибыл автопатруль полка патрульной службы, бригада МЧС и «скорая помощь».

Спасатели извлекли потерпевшую из воды при помощи канатов, перебросив их через перила моста, и обмотав утопающую веревками.

Согласно сообщению, «пострадавшая, на вид 40-50 лет, была в шоке, она ослабла, занемела от холодной воды, несколько раз выпускала веревку и не могла двигаться», поэтому правоохранителям «пришлось приложить серьезные усилия, чтобы удержать и вытащить женщину наверх».

Оказав первую медицинскую помощь бригада «скорой» доставила ее в больницу.

После спасения потерпевшей сотрудники милиции вытащили из воды также двух спасателей МЧС, которые, пробыв около получаса в холодной воде, не могли выбраться самостоятельно, говорится в сообщении.

Причины, по которым женщина оказалась в воде, на данный момент выясняются.