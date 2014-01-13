Херсонщина: на озере Сиваш утонули три человека

Недалеко от с. Стрелковое Генического района Херсонской области на озере Сиваш утонули три человека.

Как сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, мужчины на моторной пластиковой лодке вышли на охоту.

Перевернутая лодка и тела погибших найдены и подняты из воды.

К работам привлекался личный состав и техника Управления ГСЧС Украины в Херсонской области и работники милиции.