Сумщина: у 22-летнего парня нашли 11 кг марихуаны

В Сумской области у 22-летнего жителя одного из сел Роменского района правоохранители изъяли 11 килограммов марихуаны.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью управления Министерства внутренних дел Украины в Сумской области, за хранение наркотического зелья мужчину задержали.

Согласно сообщению, в поле зрения оперативников задержанный попадает не впервые - он нигде не работал, недавно получил условную судимость за выращивание марихуаны, но продолжал заниматься противозаконной деятельностью: заготовлял и хранил дома наркотическое зелье. Во время санкционированного обыска правоохранители нашли 11 кг измельченной, уже готовой к употреблению марихуаны, которую молодой человек прятал на чердаке дома и даже в печи.

Мужчину задержали и доставили в горотдел милиции, где он объяснил, что собирал и заготовлял конопли исключительно для себя, поскольку имеет наркотическую зависимость.

«Мы не исключаем, что задержанный мог и приторговывать марихуаной, поэтому эта версия проверяется. Кстати, по ценам «черного рынка» стоимость изъятого милиционерами наркотического зелья составляет около 180 тысяч гривен», - отметил заместитель начальника областного УМВД Алексей Бойко.

По данному факту милиция начала уголовное производство по ч.3 ст.309 Уголовного кодекса Украины (незаконное изготовление, приобретение, хранение наркотических средств без цели сбыта), согласно которой мужчине грозит 8-летнее заключение. Если же в ходе следствия будет доказано, что он же торговал наркотическим зельем, наказание будет значительно жестче, добавили в милицейском главке.