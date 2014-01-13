В Мариуполе в мусорном баке найдено тело новорожденного

В Мариуполе Донецкой области в одном из мусорных баков найдено тело новорожденного.

Как сообщили УНИАН сегодня в пресс-службе Мариупольского горуправления милиции, вчера, 10 января, в милицию позвонил местный житель и сообщил о том, что в мусорном баке недалеко от торгового центра в Жовтневом районе находится труп новорожденного. Незамедлительно на место происшествия выехала следственно-оперативная группа в полном составе. Было установлено, что в контейнере лежит мертвый ребенок, тело замотано в черный пакет для мусора. На трупе малыша нет видимых признаков насильственной смерти.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией по ч.1 ст.117 Уголовного кодекса Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного во время родов или сразу после родов). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

В настоящее время проводятся все необходимые мероприятия, направленные на установление личности матери и обстоятельств произошедшего.

Правоохранители обратились с просьбой «ко всем, кто обладает информацией по данному факту, сообщить в милицию».