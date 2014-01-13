В Житомире бездомных будут спасать от морозов в пунктах обогрева

Этой зимы в Житомире бездомных с наступлением морозов будут спасать в комфортных пунктах обогрева, оборудованных кроватями и биотуалетами.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирского городского совета.

Согласно сообщению, такие меры предусмотрены распоряжениям Житомирского городского головы Владимира Дебоя при понижении температуры воздуха ниже минус 10 градусов мороза.

В частности, в Житомире с наступлением морозов будут функционировать пункты обогрева бездомных граждан по улице Большой Бердичевской, 113, и по ул. Щорса, 131. Первым планируют установить 16 января пункт на Большой Бердичевской, 113.

"Палатка будет оборудована кроватями, передвижными отопительными печками, обеспечена освещением и дровами. Кроме этого, на время действия пунктов обогрева будут установлены биотуалеты", - говорится в сообщении пресс-службы горсовета.

Власть города также заверяет, что бездомные граждане в этих пунктах обогрева также смогут получить теплую одежду, обувь и питание.