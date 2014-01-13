Тернопольщина: от переохлаждения умерла 73-летняя женщина
10:15, 13 января 2014Новости регионов
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Замерзла в поле
В Тернопольской области нашли тело 73-летней женщины, которую искали с 3 января. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, женщину обнаружили вчера в поле вблизи села Озерная Зборовского района.
Нашли тело местные жители.
По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма.
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