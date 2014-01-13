Тернопольщина: от переохлаждения умерла 73-летняя женщина

Замерзла в поле

В Тернопольской области нашли тело 73-летней женщины, которую искали с 3 января. Как сообщили корреспонденту УНИАН в центре пропаганды территориального управления Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, женщину обнаружили вчера в поле вблизи села Озерная Зборовского района. Нашли тело местные жители. По предварительным данным, причиной смерти стало общее переохлаждение организма.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter