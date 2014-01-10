Харьков: 5 пострадавших от пожара могут выписать уже на неделе

Пять пострадавших в результате пожара, который произошел 8 января на Харьковской ювелирной фабрике, могут быть выписаны из больницы уже на будущей неделе.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета со ссылкой на медиков Харьковской больницы скорой и неотложной помощи им. А.Мещанинова, где находятся на лечении пострадавшие.

В больнице отметили, что речь идет о трех женщинах и двух мужчинах, которые были госпитализированы в ожоговое отделение. Их состояние на настоящее время удовлетворительное, что дает надежду на скорейшее выздоровление.

Также в больнице сообщили, что один из потерпевших, который получил травмы при падении из окна, сегодня, 10 января, переведен для последующего лечения и реабилитации в Институту патологии позвоночника и суставов им. М.Ситенко.

Состояние еще одного мужчины, которому сразу после поступления в больницу была сделана операция, оценивается как стабильное, с улучшением. В отделении реанимации он останется до понедельника с целью интенсивного наблюдения.

Как сообщал УНИАН, 8 января, в 11:29 в службу спасения «101» поступила информация о пожаре га ул. Академика Проскуры, 1, на территории завода «Хартрон».

Пожар возник в пятиэтажном производственном здании на территории завода, которое арендует ООО «Харьковская ювелирная фабрика». Огнем были повреждены 4-й и 5-й этажи здания на площади 250 кв. м. Спасатели предотвратили распространение огня на другие этажи здания. В 12:40 пожар был локализован, в 14:10 ликвидирован. В результате пожара погибли 8 человек. Еще 22 человека были спасены. Причина пожара и размер материальных убытков устанавливаются.

После пожара были госпитализированы семь человек.